Finanzas garantiza recursos para la Olimpiada Nacional 2027

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, aseguró que están garantizados los recursos económicos para la organización de la Olimpiada Nacional 2027, donde la entidad será sede de nueve disciplinas deportivas.

El funcionario estatal señaló que este tipo de eventos se contemplan con anticipación dentro de la planeación financiera del Gobierno del Estado, por lo que, en caso de requerirse una ampliación presupuestal para el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), esta podrá realizarse en el momento oportuno.

“Siempre tenemos previstas este tipo de actividades y eventos que son de beneficio para las y los tamaulipecos. En ese sentido, en caso de que se requiriera una ampliación presupuestal, se hará en el momento oportuno”, expresó.

Ramírez González destacó que la organización de una competencia de esta magnitud requiere una importante planeación, por lo que el Gobierno de Tamaulipas ya contempla los compromisos económicos que representa recibir a deportistas de diferentes entidades del país.

“Ya lo teníamos previsto porque es un evento que se realiza con mucha anticipación y planeación. Están garantizados tanto este evento como las prestaciones y ampliaciones que se hacen a este noble rubro, que es el deporte, al que siempre estamos apoyando”, afirmó.

De esta manera, el titular de Finanzas dejó abierta la posibilidad de incrementar los recursos destinados al deporte durante el ejercicio fiscal 2027, dependiendo de las necesidades que se presenten para la organización de la justa nacional.