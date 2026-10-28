Tamaulipeca Sonia Varela ya está en Costa Rica en busca del oro para México

La atleta tamaulipeca Sonia Varela López ya se encuentra en Costa Rica, donde representará a Tamaulipas y a México en una competencia internacional de powerlifting.

Varela López forma parte de la Selección Nacional Mexicana que participará en el 11th NAPF/FESUPO Pan American Regional Bench Press Championships y el 20th Annual NAPF North American Regional Bench Press Championships, competencias que iniciarán este jueves 29 de octubre.

La tamaulipeca competirá en la categoría -69 kilogramos Raw M1, con el objetivo de conquistar la medalla de oro y colocar nuevamente el nombre de Tamaulipas en lo más alto del levantamiento de potencia.

Sonia integra una delegación de 30 atletas mexicanos que participarán en esta cita internacional, en la que buscarán los primeros lugares dentro de sus respectivas categorías.

Para su participación, la atleta recibió apoyo del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto del Deporte de Tamaulipas, con lo cual pudo concretar su presencia en Costa Rica.