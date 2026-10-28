Director General: Mao Flamarique

Edición impresa 28 de octubre de 2026 Hojéala completa Portada de la edición impresa

Tamaulipeca Sonia Varela ya está en Costa Rica en busca del oro para México

  • miércoles, 28 de octubre de 2026

La atleta tamaulipeca Sonia Varela López ya se encuentra en Costa Rica, donde representará a Tamaulipas y a México en una competencia internacional de powerlifting.

Varela López forma parte de la Selección Nacional Mexicana que participará en el 11th NAPF/FESUPO Pan American Regional Bench Press Championships y el 20th Annual NAPF North American Regional Bench Press Championships, competencias que iniciarán este jueves 29 de octubre.

La tamaulipeca competirá en la categoría -69 kilogramos Raw M1, con el objetivo de conquistar la medalla de oro y colocar nuevamente el nombre de Tamaulipas en lo más alto del levantamiento de potencia.

Sonia integra una delegación de 30 atletas mexicanos que participarán en esta cita internacional, en la que buscarán los primeros lugares dentro de sus respectivas categorías.

Para su participación, la atleta recibió apoyo del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto del Deporte de Tamaulipas, con lo cual pudo concretar su presencia en Costa Rica.

 

  • Etiquetas:

También te puede interesar

Reconoce Tamaulipas preparación de profesionales del derecho en litigación oral

  • 28 de octubre de 2026

ITACE fortalece la vinculación con el sector energético de Tamaulipas

  • 28 de octubre de 2026

Lucy de Gattás, cinco años de construir historias y de resultados al frente del DIF Victoria

  • 28 de octubre de 2026

Abre la UAT espacios a escritores independientes en la Feria del Libro 2026

  • 28 de octubre de 2026

La Prepa UAT Nuevo Laredo fortalece crecimiento educativo en su segundo aniversario

  • 28 de octubre de 2026

Envía un comentario

Twitter