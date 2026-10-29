La Facultad de Enfermería Victoria de la UAT celebra su 70 Aniversario con eventos académicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

En el marco del 70 Aniversario de su fundación, la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró el Vigésimo Séptimo Congreso Internacional de Enfermería “El valor del cuidado: Hacia nuevos horizontes de la salud”, un encuentro donde estudiantes y docentes reflexionaron sobre temas relevantes junto a expertos nacionales y extranjeros.

Al dar la bienvenida a las actividades, la directora de la FEV, Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar, agradeció a la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, por su presencia en este acto y por acompañar a estudiantes, docentes y expositores académicos, fortaleciendo los lazos, la pertenencia y la identidad universitaria.

En representación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, asistió el abogado general de la Universidad, Ismael Quintanilla Acosta, quien, al dar el mensaje inaugural, destacó que la celebración de este 70 Aniversario significa reconocer a quienes han contribuido a engrandecer a la institución y a renovar el compromiso con las generaciones que seguirán construyendo el futuro de la enfermería.

Asimismo, subrayó que este encuentro académico brinda a los estudiantes nuevas experiencias y aprendizajes que les servirán de inspiración para continuar su formación con excelencia, responsabilidad y humanismo.

A la ceremonia también asistieron, la Dra. Patricia Rivera Vázquez, decana de la FEV, así como autoridades de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, el Dr. Carlos Arturo González Castro, la Mtra. Lili Azucena Moreno Rocha y la Lic. Belinda García Azua.

Para abrir las conferencias del Congreso Internacional de Enfermería, se impartió el tema “70 años de evolución: De la práctica profesional a la toma de decisiones en políticas públicas de salud”, por la Mtra. Nancy Lorena González Cruz, de la Secretaría de Salud Federal.

Posteriormente, participó la Dra. María Gabriela Morgado Tapia, de la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar, Chile, con la ponencia “Liderazgo transformacional: Herramienta para profesionales de enfermería”.

El programa contempló la participación de ponentes de la Facultad de Enfermería Tampico, la Universidad Surcolombiana, de Colombia y la Universidad de El Salvador, entre otros.