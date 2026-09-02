Un boleto sigue en juego

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A falta de un solo partido para que concluya la fase regular de la categoría Quinta Fuerza de la Liga Cima Fut7, únicamente queda un lugar por definirse para completar a los invitados a la fiesta grande.

De acuerdo con la tabla general, el cuadro de Villela Contadores finalizó en el primer lugar luego de 14 jornadas, en las que consiguió 10 victorias, tres empates y sufrió solamente una derrota, para cerrar con un total de 33 unidades.

En el segundo puesto aparece Chatos FC, que concluyó su participación con 29 puntos.

Por su parte, Triple AAA terminó en la tercera posición del torneo con un total de 22 unidades, seguido por Sandoval-Mendoza y Peñarol RV, quienes cosecharon 21 puntos cada uno.

Más abajo aparecen 6KX, SADRA FC y Chapu Benja FC, los tres con 20 unidades, manteniéndose en la pelea por los puestos de Liguilla.

Mientras tanto, Pineda FC suma 18 puntos y aún tiene un compromiso pendiente precisamente ante 6KX, duelo que será clave para definir al último invitado y determinar cómo quedarán conformados los cruces de la Liguilla.