Victoria Máster al Nacional

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Selección Victoria Máster logró el boleto a la fase nacional de softbol femenil de forma invicta, al conquistar el Estatal “Rocío Arely Eguía Rodríguez” tras derrotar en la final a Campeones de Reynosa con pizarra de 10-0.

El duelo definitivo se celebró el domingo por la tarde en el diamante del Parque del 31 Morelos. Con este título, las pupilas de Lorenzo Guevara representarán a Tamaulipas en el Nacional a celebrarse del 1 al 4 de octubre en La Paz, Baja California Sur.

Fue un partido complicado para el selectivo de la Liga Universitaria, que vino a definirse hasta la sexta entrada con un rally de seis carreras para reafirmar el triunfo, ante un Campeones Reynosa que se mostró sólido a la defensiva.

Diana Castillo se llevó su quinta victoria del estatal. En labor completa, enfrentó a 30 bateadoras, permitió solo cuatro hits, ponchó a once y no aceptó carreras, actuación que le valió ser nombrada la Jugadora Más Valiosa del torneo.

A la ofensiva por Victoria destacaron Rocío Eguía de 4-3, con dos hits Julia Bustos, Diana Castillo, Elma Medina y Marlen Rosales, mientras que Lucinda Vázquez aportó un imparable.

MATAMOROS TAMBIÉN VA AL NACIONAL

Por su parte Matamoros también consiguió el boleto a la fase nacional en la categoría Súper Máster, al vencer 17-13 a Nuevo Laredo en la gran final.

El cuadro matamorense tuvo que venir de menos a más en el juego, esto luego de Nuevo Laredo tomó ventaja desde la parte alta de la primera entrada al registrar media docena de carreras, lo que lo ponía como favorito para llevarse el título.

Sin embargo, en la parte baja de la tercera entrada, las chicas de Matamoros empezaron a hacer contacto ante los lanzamientos de Adriana Luna y respondieron con un rally de ocho carreras para darle la vuelta al marcador.

La novena de Matamoros siguió conectando batazos y aunque Nuevo Laredo respondió en la pizarra, no le alcanzó para revertir el resultado.