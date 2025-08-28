Tenemos que hacer pesar la localía: García Sevilla

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras las cuatro victorias al hilo de Correcaminos dentro la actividad de la Liga Caliente de la LNBP, el Coach Luis García Sevilla fue claro al señalar que estos resultados se tienen que ver reflejados en casa.

“Hemos ganado, tenemos actualmente una racha ganadora, una racha que nos tiene peleando por los primeros lugares de la tabla general, ya que estas cuatro victorias nos tienen con la gran posibilidad de entrar de manera directa a los Playoffs”.

Y es que el estratega de la UAT fue claro al manifestar que el equipo actualmente tiene una deuda con la afición por lo que es importante ganar ante Dorados de Chihuahua la próxima serie.

“Se necesita ganar la serie que viene en casa, la afición a demostrado su apoyo en las buenas y en las malas, y el equipo debe de corresponder este apoyo con victorias en casa”.

Actualmente Correcaminos se ubica en el puesto 10 de la tabla general de la LNBP, estando a un juego del séptimo puesto, donde actualmente se encuentra Halcones de Xalapa.