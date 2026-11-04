Tamaulipeca Sonia Varela gana oro y rompe récord norteamericano

La tamaulipeca Sonia Patricia Varela López, originaria de Nuevo Laredo, conquistó la medalla de oro e impuso un nuevo récord norteamericano en el 11.º Campeonato Panamericano Regional y 20.º Campeonato Anual Regional de Norteamérica de Press de Banca San José 2026, celebrado en Costa Rica.

La deportista contó con el apoyo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), encabezado por Manuel Virués Lozano, para cubrir la logística necesaria y asistir a esta competencia internacional, donde representó a México como parte de una selección integrada por 30 mujeres.

Varela López compitió en la categoría -69 kilogramos Raw M1 y logró levantar 90.5 kilogramos en press de banca, marca con la que superó el récord anterior de 76 kilogramos, que pertenecía a la canadiense Kimberly Vermon, y aseguró el primer lugar de su categoría.

A su regreso, la atleta expresó su satisfacción por el resultado y confirmó que continuará con su preparación para sus próximos compromisos. En marzo de 2027 participará en el Campeonato Nacional, en Puebla, mientras que en mayo buscará su clasificación al Campeonato Mundial de Bench Press, con el objetivo de representar nuevamente a México.