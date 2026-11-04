Se estrenan Vaqueras con campeonato en Softbol Interfacultades UAT Zona Centro

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las Vaqueras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias debutaron con el pie derecho en el softbol femenil en los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al proclamarse campeonas de la especialidad, venciendo en la final 14 carreras por 6, a su similar de las Búhas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

La final se celebró este miércoles 4 de noviembre en el Parque de Softbol, del complejo Hundido, donde las pupilas de Erick Maldonado impusieron condiciones de principio a fin, en la primera aparición de la FIC en esta disciplina.

Cinthia Ramírez estuvo en los controles lanzando toda la ruta para las Vaqueras, agenciándose la victoria, mientras que Samantha Torres cargó con la derrota.

Además de la pitcher, por el equipo campeón vieron acción: Alexa Torres, Simonet Escobar, Fernanda Castillo, Milena Armas, Ashley Espinoza, Miroslava Macías, María Carreón, Valeria Espinosa y Aliss Galván.

Este apenas es el primer campeonato que logra la FIC en la edición 2026 de los Juegos Deportivos Interfacultades UAT Zona Centro y podría aumentar su cuenta en el medallero, si los Vaqueros cumplen con las expectativas y se proclaman bicampeones en el beisbol varonil, disciplina que sigue en la fase de grupos.