«Aún puedo dar mucho más por el equipo: Edgar Alvarado»

El jugador reynosense trabaja de manera intensa junto al equipo para recibir este viernes a Gallos Nuevo León

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para el futbolista tamaulipeco Edgar Alvarado Villa de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aún tiene mucho que dar en lo personal al equipo, con el único propósito de ocupar los primeros sitios en el presente torneo dentro de la Liga TDP y este viernes buscará demostrarlo, cuando reciban a los Gallos de Nuevo León en el Estadio Universitario.

“Me siento muy bien a estas alturas del torneo, sin embrago creo que puedo aportar mucho más al equipo, para de esta forma buscar los triunfos que nos ayuden a seguir sumando” afirmó Edgar Alavarado.

Asi mismo el juvenil universitario mencionó que ya le dieron vuelta a la página sobre el último resultado adverso y ahora están mentalizados en obtener la victoria en casa, ante su afición dentro de la jornada número 10.

El talentoso jugador de Reynosa Tamaulipas, llegó a este torneo al equipo universitario desde la pretemporada, después de haber militado con el equipo de Tigres Sub 17.

– Nombre: Edgar Emmanuel Alvarado Villa.

– ⁠Fecha de Nacimiento: 13 de abril del 2009.

– ⁠Lugar de Nacimiento: Reynosa, Tamaulipas.

– ⁠Número: 91

– ⁠Posición: Defensa.