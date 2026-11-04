Correcaminos se mete entre los mejores de la Liga Premier

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos continúa escalando posiciones en la tabla general de la Serie A de la Liga Premier, al colocarse entre los diez mejores equipos de la categoría después de diez jornadas disputadas.

El conjunto dirigido por Jorge Urbina acumula 19 unidades, situándose a solo seis puntos del líder general, Dragones de Oaxaca, que encabeza la clasificación con 25 puntos.

La pelea por los primeros lugares se mantiene cerrada, con Acámbaro FC y ACF Zapotlanejo compartiendo el segundo puesto con 23 unidades, mientras que Artesanos Metepec aparece con 21 puntos.

Un escalón más abajo se encuentran La Tribu de Ciudad Juárez, Mineros de Zacatecas y Correcaminos, los tres con 19 unidades, seguidos por Delfines de Coatzacoalcos, que suma 18 puntos.

La disputa por escalar posiciones también involucra a FC Santiago, FC Halcones Negros, Guerreros del Pacífico y Vaqueros de Reynosa FC, conjuntos que registran 17 unidades y se mantienen al acecho de los primeros lugares.

En la parte media y baja de la clasificación aparecen Club Calor, con 13 puntos; Guerreros de Autlán, con 12, y Real Refineros CDS, con nueve unidades.

Por su parte, Saltillo Soccer acumula ocho puntos, seguido de Real Apodaca, con seis, y Club de Ciervos FC, con cinco.

En el fondo de la tabla se encuentran Héroes de Zaci FC, con apenas dos unidades, y Cañoneros FC, que todavía no consigue sumar puntos en el campeonato.

Con este panorama, Correcaminos se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general, en una competencia donde la diferencia de puntos entre los principales protagonistas es reducida.