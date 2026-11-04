Esperan más de 100 competidores en Mr. y Miss Tampico-Madero 2026

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una participación estimada de más de 100 atletas, el próximo 15 de noviembre se llevará a cabo el Mr. y Miss Tampico-Madero 2026, certamen que reunirá a exponentes del fisicoconstructivismo y fitness de diferentes puntos de la región.

El presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de Tamaulipas, Gastón Cavazos Perales, anunció que para esta edición se espera la presencia de competidores de distintos municipios de Tamaulipas, así como de San Luis Potosí y el norte de Veracruz.

“Se esperan competidores de diversas partes de la región y, de igual manera, de San Luis Potosí y el norte de Veracruz, por lo que este año estamos calculando superar los 100 participantes”, expresó.

Detalló que el municipio de Ciudad Madero será sede de la competencia, en la que se contemplan aproximadamente 24 categorías, desde Juvenil hasta Fit Model, lo que permitirá la participación de atletas de diferentes edades y modalidades.

En cuanto a la premiación, Cavazos Perales informó que se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, además de reconocer a los campeones absolutos de Classic Physique, Men’s Physique, Bikini Fitness, Bikini Wellness y Físico Varonil.

Finalmente, señaló que el costo de inscripción será de 700 pesos por categoría, mientras que el acceso para el público tendrá un precio de 150 pesos por persona.

Con este certamen, la zona sur de Tamaulipas volverá a reunir a destacados exponentes del fisicoconstructivismo y fitness, quienes buscarán sobresalir en una de las competencias de la región.