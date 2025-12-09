Tamaulipas levanta la mano para los Regionales

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El director del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, anunció que para 2026 el estado ya dio el primer paso para albergar una de las disciplinas de la Región II de la Olimpiada Nacional.

“Tras la reunión que tuvimos en el SINADE, logramos traer el Regional de Softbol a la capital tamaulipeca, y esto es un reflejo del trabajo que se está realizando para levantar la mano rumbo a una Olimpiada Nacional”, declaró.

Virués Lozano señaló que los Regionales iniciarán durante el primer trimestre de 2026, por lo que Tamaulipas ya se encuentra trabajando para cumplir con los objetivos establecidos.

“Para la actual administración gubernamental, el deporte es una de las prioridades. Con la visita de Rommel Pacheco, director de la CONADE, quedó claro que Tamaulipas cuenta con la capacidad para albergar disciplinas de la Olimpiada Nacional”, añadió.

Asimismo, destacó que el regreso de los Regionales abre una ventana de oportunidad para que el estado pueda sumar más medallas en la máxima justa deportiva del país.

Cabe señalar que Tamaulipas integra la Región II junto con los estados de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Nuevo León.