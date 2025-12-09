De la Magisterial, Campeón la Técnica 1

+Derrota a La Salle con tantos de Miguel Balboa

Carlos García-

Ciudad Victoria.- Venciendo con marcador de dos goles a cero a La Salle, el equipo de la secundaria Técnica 1 se coronó campeón en la liga de los maestros.

En el pasto sintetico de La Salle, Técnica y lasallistas disputaron el segundo trofeo de la categoría élite ya que la Copa quedó en manos de Cabrito 77 con quien se medirán por el campeón de campeones.

Duelo cerrado que tendría que ser inclinado por el goleador Miguel Balboa para la Técnica 1.

La Salle, plagado de jóvenes intentó nivelar las acciones pero no tuvo la contundencia para inquietar el marco enemigo defendido por Osiel Cortés.

Trabajo arbitral a cargo de Víctor García que pitó su final 555, asistido por Gilberto Castillo y Geronimo Gutiérrez.

Premiaron:

En calidad de Presidente de la liga de los maestros, Jorge Reyes hizo un merecido reconocimos al campeón goleador , Miguel Balboa con 28 goles.

Además agregó que arrancando el 2026

se jugará el méde campeón de campeones, entre esta misma Técnica 1 y el cuadro de Cabrito 77.

En lo que respecta a la Master, dijo que en breve iniciara la liguilla por la corona y solo falta sacar solo algunos duelos pendientes para determinar en que orden terminan en la tabla.