Ciudad Victoria.- Tras cuatro días de intensa actividad, se llevó a cabo la premiación de los campeones, subcampeones, mejores porteros y máximos goleadores de las distintas categorías y ramas de la Copa Correcaminos UAT, con lo que concluyó la primera edición del torneo.
El Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras fue la sede de este evento, que reunió a los equipos participantes y a sus familias.
Rama Femenil
Campeonas: CEFFOR Matamoros
Subcampeonas: Academia Leonas Victoria
Mejor portera: Emma Ávalos
Campeona de goleo: Daniela García
Rama Varonil
Categoría 2020-2021
Campeón: Soccer Training
Subcampeón: Correcaminos
Mejor portero: Tadeo Chantres
Campeona de goleo: Lia Sofía Obregón
Categoría 2018-2019
Campeón: Garra de Tigre
Subcampeón: Sporting Kids
Mejor portero: David Mendoza
Campeón de goleo: Matías Salazar
Categoría 2016-2017
Campeón: Cracks
Subcampeón: Toros
Mejor portero: Sebastián Chantres
Campeón de goleo: Juan Miguel Ocampo
Categoría 2014-2015
Campeón: Autos Franky
Subcampeón: Toros 15
Mejor portero: Diego Sainz
Campeón de goleo: Ronaldo Balderas
Categoría 2012-2013
Campeón: Águilas Élite
Subcampeón: NDL Reynosa
Mejores porteros: Renato Arriaga y Mateo Zamora
Campeón de goleo: Gustavo Serna
Categoría 2010-2011
Campeón: Reyna FC
Subcampeón: Correcaminos Fuerzas Básicas Naranja
Mejores porteros: Alan García y Tadeo Mendoza
Campeón de goleo: José Luis Menchaca
Categoría 2008-2009
Campeón: Correcaminos Fuerzas Básicas
Subcampeón: Gunners
Mejores porteros: Charbel Chaires y Rodolfo Alanis
Campeón de goleo: Jesús Sánchez
La Copa Correcaminos UAT cerró con una destacada participación, donde todos los equipos demostraron compromiso y un buen nivel futbolístico a lo largo de los días de competencia.