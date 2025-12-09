TERMINA LA COPA CORRECAMINOS UAT

Ciudad Victoria.- Tras cuatro días de intensa actividad, se llevó a cabo la premiación de los campeones, subcampeones, mejores porteros y máximos goleadores de las distintas categorías y ramas de la Copa Correcaminos UAT, con lo que concluyó la primera edición del torneo.

El Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras fue la sede de este evento, que reunió a los equipos participantes y a sus familias.

Rama Femenil

Campeonas: CEFFOR Matamoros

Subcampeonas: Academia Leonas Victoria

Mejor portera: Emma Ávalos

Campeona de goleo: Daniela García

Rama Varonil

Categoría 2020-2021

Campeón: Soccer Training

Subcampeón: Correcaminos

Mejor portero: Tadeo Chantres

Campeona de goleo: Lia Sofía Obregón

Categoría 2018-2019

Campeón: Garra de Tigre

Subcampeón: Sporting Kids

Mejor portero: David Mendoza

Campeón de goleo: Matías Salazar

Categoría 2016-2017

Campeón: Cracks

Subcampeón: Toros

Mejor portero: Sebastián Chantres

Campeón de goleo: Juan Miguel Ocampo

Categoría 2014-2015

Campeón: Autos Franky

Subcampeón: Toros 15

Mejor portero: Diego Sainz

Campeón de goleo: Ronaldo Balderas

Categoría 2012-2013

Campeón: Águilas Élite

Subcampeón: NDL Reynosa

Mejores porteros: Renato Arriaga y Mateo Zamora

Campeón de goleo: Gustavo Serna

Categoría 2010-2011

Campeón: Reyna FC

Subcampeón: Correcaminos Fuerzas Básicas Naranja

Mejores porteros: Alan García y Tadeo Mendoza

Campeón de goleo: José Luis Menchaca

Categoría 2008-2009

Campeón: Correcaminos Fuerzas Básicas

Subcampeón: Gunners

Mejores porteros: Charbel Chaires y Rodolfo Alanis

Campeón de goleo: Jesús Sánchez

La Copa Correcaminos UAT cerró con una destacada participación, donde todos los equipos demostraron compromiso y un buen nivel futbolístico a lo largo de los días de competencia.