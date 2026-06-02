Selección UAT levanta título de la Liga Deportiva Universitaria UAT Transforma

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un duelo parejo de principio a fin y que tuvo que concluir en la tanda de penales, la Selección UAT logró proclamarse campeón en el Torneo de Futbol en la Liga Deportiva Universitaria UAT Transforma después de derrotar al conjunto de Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

La gran final de la Temporada 2026 en la categoría de Nivel Superior, se celebró la tarde de este lunes en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, en donde ambas escuadras lucharon hasta el último segundo por demostrar quien sería el mejor equipo de la competencia.

Durante la primera mitad, la Selección UAT y Búhos buscaron la portería rival con disparos de larga distancia y centros al área, pero sin lograr mandar el balón al fondo de las redes, manteniéndose el marcador en empate a cero goles.

Para la parte complementaria, la tónica del partido se mantuvo de la misma manera, sin muchas aproximaciones en las porterías, terminando los 90 minutos sin gol, obligando a la tanda de penales, donde la Selección UAT logró imponerse con marcador de cuatro goles por uno.

Al finalizar el encuentro, autoridades universitarias realizaron la premiación correspondiente, entregando conocimiento a Christopher Emiliano Velázquez Vázquez de la Facultad de Enfermería Victoria como Mejor Portero y Alan Elizande Esquivel Espinoza de la Facultad de Ingeniería y Ciencias como Campeón Goleador.

Además, el equipo de Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Victoria recibió su trofeo de subcampeón, mientras que la Selección UAT levantó el título que los proclama campeones del Torneo de Futbol en la Liga Deportiva Universitaria UAT Transforma, Temporada 2026.

LOS CAMPEONES

José Villarreal

Jorge Dimas

Julio Flores

Omar Delgado

Raúl Medina

Damian Carlos

Iván Moreno

Carlos Barrón

Brian Zúñiga

Santiago Manzano

Luis Acuña

Ángel Guevara