¡Salgan a cazar!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Luego de rescatar un empate 2-2 ante Tapatío en menos de cinco minutos, la noche de este viernes Correcaminos regresa a casa para enfrentar a Venados, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El partido está programado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el equipo dirigido por Jorge Urbina buscará su primera victoria como local, tras una racha de derrotas.

La UAT sumó un punto en el Estadio Jalisco al reponerse de un 2-0 ante la filial de las Chivas del Guadalajara, resultado que lo mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla general con seis unidades.

Por su parte, el conjunto de Mérida llega motivado luego de vencer 4-3 a Mineros de Zacatecas, triunfo que le permitió alcanzar ocho puntos.

Viene el goleador

Actualmente, Juan Calero es el máximo romperredes de la Liga de Expansión MX con 10 anotaciones, promediando 1.1 goles por partido, ya que marca cada 64 minutos.

El colombiano ha anotado en cinco de los ocho encuentros que ha disputado Venados, incluyendo un triplete en su último compromiso.

Las peores defensivas

Todo apunta a un duelo con goles, pues ambos equipos tienen las peores defensivas del torneo.

Venados ha recibido 21 goles en el presente certamen, siendo la zaga más castigada, con un promedio cercano a tres tantos por partido. Correcaminos tampoco se queda atrás, con 17 goles en contra, es decir, dos por encuentro.

Venados no gana desde 2021

En los últimos años, Correcaminos ha mantenido hegemonía sobre Venados. El cuadro yucateco no gana en el Marte R. Gómez desde el Apertura 2021, cuando Eduardo Barrera y Ayron del Valle marcaron en el triunfo 2-1 de los visitantes.