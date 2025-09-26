Echan al campeón de la Copa Gobernador

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tremendo campanazo fue el que se vivió en los Cuartos de Final de la rama varonil de la Copa Gobernador 2025, donde el equipo de Obras Públicas eliminó a los actuales monarcas del torneo, la UD IPSSET, al imponerse 3-2.

La cancha 3 de la Unidad Deportiva del IPSSET fue el escenario de este compromiso, en el que Obras Públicas dio la gran sorpresa de la jornada, dejando fuera al Campeón en un duelo lleno de emociones.

En las acciones del partido, el conjunto ‘guindo’ comenzó a generar peligro desde los primeros minutos, con disparos que inquietaban el arco del IPSSET. Fue al minuto 22 cuando Eladio Carranza abrió el marcador desde el manchón penal para poner el 1-0 a favor de Obras Públicas.

Con la ventaja en el bolsillo, los de SOP mantuvieron el dominio y antes del descanso ampliaron la ventaja: Carranza disparó desde fuera del área, el arquero rechazó y en el rebote apareció Isaac Hernández para empujar el balón y firmar el 2-0.

Ya en la segunda parte, el IPSSET se volcó al ataque y logró acortar distancias con tanto de Federico Mendoza para el 2-1. Sin embargo, poco les duró la alegría, pues nuevamente Eladio Carranza se hizo presente con un golazo de larga distancia que significó el 3-1.

En la recta final, el IPSSET volvió a acercarse con el 3-2, pero no fue suficiente para evitar su eliminación.

Sufre el líder, pero avanza

Por su parte, el equipo de la Secretaría General de Gobierno consiguió su pase a Semifinales tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario ante la Secretaría del Trabajo, resultado que les permitió avanzar por mejor posición en la tabla.

De esta manera, los ‘Calabazos Boy’s’ enfrentarán ni más ni menos que al “caballo negro” de la Liguilla, la Secretaría de Obras Públicas, en un duelo de alto voltaje.

Viernes se define el último semifinalista

El rival del INDE Tamaulipas saldrá del enfrentamiento entre el DIF Tamaulipas y Poder Judicial, compromiso programado para este viernes a las 20:00 horas en el campo 3 del IPSSET