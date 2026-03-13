Rehabilitarán 5 canchas en Victoria

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, anunció la rehabilitación de cinco canchas deportivas en Ciudad Victoria, como parte del programa Mundial Social.

“Estaremos rehabilitando cinco canchas: Américo Amigo, Enrique Borja, López Mateos, Américo Villarreal y Mariano Matamoros”, señaló.

Explicó que estas rehabilitaciones deberán concluir antes del 11 de junio, fecha en la que arranca el Mundial de México 2026.

Cepeda Anaya no dio a conocer los montos de inversión, ya que —dijo— únicamente se trata de trabajos de rehabilitación, donde el recurso será compartido entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

“Estas rehabilitaciones no son muy caras, ya que, como lo dije, son trabajos de rehabilitación”, expresó.

Agregó que este programa contempla espacios deportivos para futbol 7 y futbol 9.