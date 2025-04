Raga en la mira: ASE exige aclarar 141 millones o irá a tribunales

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

El Auditor Superior del Estado (ASE), Francisco Noriega Orozco, lanzó una advertencia al ex titular del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Raga Navarro, quien deberá aclarar el destino de 141 millones 426 mil 705.18 pesos antes del 22 de abril, o podría enfrentar denuncias penales.

En rueda de prensa, el titular del ASE presentó los resultados generales de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2023, destacando que las auditorías “de chocolate” han quedado en el pasado bajo su administración.

De acuerdo con Noriega Orozco, el INDE Tamaulipas es actualmente la segunda entidad paraestatal con mayor monto observado en el año 2023.

“Estamos en la última ventana de oportunidad para solventar. Es importante que los entes actúen conforme a la ley y no dejen todo para el último momento. Lo que no pudieron solventar en un año, difícilmente lo harán en 30 días”, advirtió.

El Auditor explicó que, en muchos casos, se trata de trámites menores que fueron postergados y terminaron acumulándose hasta representar montos elevados.

Asimismo, informó que una vez clasificadas las faltas como graves, los procedimientos serán turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, donde se espera que se sancione a los servidores públicos responsables conforme al debido proceso.

“Siendo realistas, creo que algo que no pudieron solventar en un año, porque no trabajaron en ello, difícilmente lo resolverán en 30 días. Por eso invito desde este lugar a los entes a que no dejen todo para el final, sino que cumplan en tiempo y forma con la entrega de información y la solventación, como lo marca la ley”, concluyó.