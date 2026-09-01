Por conato de bronca clausuran área del 31 Morelos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Liga de Softbol Universitaria de Ciudad Victoria, Mario González, informó que, debido a los incidentes registrados durante el fin de semana, donde se suscitó un conato de bronca en la parte norte (asadores) del parque 31 Morelos, la Dirección de Deportes del Municipio determinó clausurar de manera indefinida esta zona.

“El día de ayer (lunes) por la tarde, el Municipio nos notificó esta situación, donde se tiene que suspender esta zona. La verdad estamos de acuerdo; nosotros como Liga no podemos fomentar la violencia y estas personas han quedado vetadas de manera indefinida de las instalaciones”, señaló.

González explicó que esta medida termina afectando a todos los amantes del softbol que acuden regularmente al 31 Morelos, considerado la catedral de este deporte en Ciudad Victoria.

“Es una lástima, la verdad. Tenemos poco que se nos entregaron las instalaciones, donde el Municipio nos instaló asadores, bancas y un lugar digno para ver los juegos entre semana y los fines de semana, y ante esta situación nos clausuran el área de manera indefinida”, lamentó.

El dirigente reiteró que la medida se tomó después de los lamentables acontecimientos protagonizados, aseguró, por personas ajenas a la Liga.

“El área norte del parque 31 Morelos queda clausurada después de los lamentables hechos provocados por gente ajena a esta Liga. Está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas al inmueble y las autoridades del Municipio ya tomaron conocimiento; además, se contará con vigilancia de Seguridad Pública”, puntualizó.

La Liga hizo un llamado a jugadores, aficionados y asistentes a respetar las disposiciones establecidas, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y mantener un ambiente familiar dentro de uno de los escenarios más tradicionales del softbol victorense.