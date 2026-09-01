Preparan la Gran Rodada UAT 14K en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tam.; 01 de septiembre de 2026.

Con la finalidad de vincular a la sociedad en general y la comunidad universitaria a través del deporte, la Universidad Autónoma de Tamaulipas organiza la Gran Rodada UAT 14K, que se celebrará el próximo domingo, 20 septiembre, en Ciudad Victoria.

A través de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Deportes y Recreación, se convoca a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en el paseo en bicicleta que recorrerá las principales avenidas de la capital de Tamaulipas, donde todos los presentes podrán disfrutarlo al máximo.

Los ciclistas se reunirán frente al estacionamiento del Parque Tamatán, ubicado en la Calzada “Gral. Luis Caballero”, en punto de las 8:00 horas, donde las autoridades de la UAT e invitados especiales darán el banderazo de salida.

Todos los participantes transitarán sobre el Eje Vial “Lázaro Cárdenas” rumbo al norte, hasta llegar al Libramiento Naciones Unidas, llegando a la Avenida Tamaulipas para avanzar rumbo al sur, y culminar frente a las oficinas de Rectoría, en el 8 y 9 Matamoros.

Al finalizar el recorrido, los pedalistas podrán participar en la rifa de atractivos regalos y, además, podrán disfrutar del programa musical programado, entre otras sorpresas más.

Cabe resaltar que, en el pasado mes de febrero, más de 400 participantes se hicieron presentes en el recorrido de 10 kilómetros, reuniendo a familias del centro, norte y sur del estado en el magno evento.

Las inscripciones son gratis y podrán realizarse en el enlace https://forms.gle/8Wq8VB5XAk4AT73d9 o en la Dirección de Deportes y Recreación de la UAT, ubicadas en el Gimnasio Universitario del Campus Victoria, en horario de 9:00 a 17:00 horas.