Concluye primera etapa de la Paralimpiada Estatal con participación de más de 200 atletas

Altamira, Tamaulipas.- Con la participación de más de 200 atletas de distintos municipios de Tamaulipas, concluyeron las actividades de la primera etapa de la Estatal 2026, que reunió a los mejores exponentes del deporte adaptado en las disciplinas de para atletismo, paradanza y boccia.

Las competencias permitieron a los deportistas mostrar su preparación y buscar un lugar dentro del proceso selectivo estatal, en una jornada que reunió a atletas de diferentes categorías y clasificaciones, con pruebas de pista y campo, así como las actividades correspondientes a paradanza y boccia.

El evento contó con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas que dirige Manuel Virués Lozano, como parte del trabajo que se realiza para fortalecer el deporte adaptado en la entidad y brindar a los atletas las condiciones necesarias para su desarrollo y participación en competencias de carácter nacional.

El director del Instituto del Deporte agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al Gobierno Municipal de Altamira las facilidades otorgadas para la realización del evento.

Los resultados oficiales de la Paralimpiada Estatal serán dados a conocer en los próximos días, una vez que las marcas, registros y resultados de las diferentes pruebas sean cotejados con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), conforme a los criterios establecidos para el proceso nacional.

Las actividades de la Paralimpiada Estatal continuarán durante los próximos fines de semana en otros municipios de Tamaulipas, donde se desarrollarán diferentes disciplinas como parte del proceso para integrar la Selección Tamaulipas que representará al estado en la Paralimpiada Nacional.

La competencia nacional está prevista para realizarse en Guadalajara durante los próximos meses, por lo que las siguientes jornadas serán determinantes para observar el desempeño de los atletas tamaulipecos y definir a quienes avanzarán en el proceso selectivo.