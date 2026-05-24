Manuel Virués impulsa a Tamaulipas: 134 medallas y el Top 10 cada vez más cerca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La delegación tamaulipeca continúa firmando una destacada actuación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, consolidándose como una de las potencias deportivas del país y con la mira puesta en meterse al Top 10 del medallero nacional.

Al cierre de la jornada, Tamaulipas acumula 40 medallas de oro, 33 de plata y 61 de bronce, para un total de 134 preseas, gracias a los resultados obtenidos en distintas disciplinas.

En el atletismo, el victorense César Alejandro Martínez Aranda se proclamó campeón nacional al conquistar la medalla de oro en Salto Triple Sub-20 Varonil, logro que comparte con su entrenador Heriberto Manzano.

La capital tamaulipeca volvió a hacerse presente en el podio con José Carlos González, quien obtuvo la plata en los 800 metros planos Sub-23, bajo la dirección del entrenador Jorge Alberto Azua Alfaro.

El tercer metal para el atletismo llegó con el bronce de Jesús Ignacio Ledezma Zamora en la prueba de 10 mil metros marcha Sub-23 Varonil, acompañado por la experiencia del histórico entrenador Jesús “La Chana” Guerrero Ramírez.

Desde Progreso, Yucatán, el canotaje también aportó al medallero con una medalla de plata en la prueba K4 varonil 19-23 años, 500 metros, en una cerrada competencia definida por fotografía. El equipo estuvo integrado por Jaime David Huesca Escobar, Andrés Zamarripa Pangtay, Luis Oscar Yaber Reyes y Mauricio Ureña Cardin.

Además, Tamaulipas confirmó su fortaleza en esta disciplina con destacadas actuaciones al ubicarse en el cuarto lugar nacional en las pruebas K4 17-18 varonil, K2 17-18 femenil y K2 19-23 varonil, además de un séptimo puesto en K2 17-18 varonil.

El ajedrez también sumó al medallero estatal gracias a Daniela Ordóñez Alarcón, originaria de Ciudad Madero, quien se adjudicó el bronce en la modalidad Clásico 90+30 de la categoría 13-16 femenil, guiada por su entrenador Felipe Salazar.

En softbol femenil, las selecciones tamaulipecas mantienen paso firme. La categoría juvenil menor ligó su segundo triunfo tras vencer 4-0 a la Ciudad de México, luego de debutar con victoria de 6-5 sobre Jalisco. Por su parte, la juvenil mayor también superó al representativo capitalino, manteniendo vivas las aspiraciones de medalla.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, felicitó a atletas y entrenadores por los resultados obtenidos, además de reconocer el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, al señalar que el apoyo institucional ha sido clave para el crecimiento del deporte tamaulipeco.

Con disciplina, talento y trabajo en equipo, Tamaulipas sigue dejando huella en la máxima justa deportiva juvenil del país.