Lluvia frena la ‘Champions’ en Ciudad Victoria

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las lluvias registradas la semana pasada obligaron a suspender por completo la actividad de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria, luego de que cinco de los ocho campos programados para albergar los encuentros resultaran afectados por las condiciones climatológicas.

Así lo informó Ramiro Ortega Balboa, quien explicó que la decisión se tomó para mantener equidad entre todos los equipos participantes.

“No tenía caso que unos partidos sí se jugaran y otros no, por eso se tomó la decisión de suspender toda la jornada”, señaló.

El dirigente detalló que los compromisos se respetarán con el mismo horario y día originalmente establecidos, únicamente recorriéndose para la próxima semana, a la espera de que los escenarios deportivos presenten mejores condiciones.

“Lo único que pasó es que recorrimos los juegos a la próxima semana, eso nos ayuda a ver si los campos están en condiciones o no”, comentó.

Ortega Balboa recordó que esta fase corresponde a los partidos de Ida de los Octavos de Final, por lo que existe inquietud entre los equipos por arrancar la Liguilla cuanto antes.

“Sabemos que algunos escenarios son de pasto sintético, pero la mayoría son campos de tierra, y las lluvias provocaron que no fueran aptos para jugar”, concluyó.