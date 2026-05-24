CEAF se corona campeón del Mayo Bowl Survivor

Ángel Alejandro Vázquez Terán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El equipo de CEAF se proclamó campeón del torneo Mayo Bowl Survivor, tras imponerse en una dramática final por marcador de 20-19 sobre Bengalas, en un duelo lleno de emoción que se definió en los últimos instantes.

El encuentro se disputó en las canchas de La Cima, donde ambos equipos saltaron al emparrillado con la firme intención de quedarse con el campeonato, ofreciendo un espectáculo de gran intensidad desde el arranque.

CEAF y Bengalas protagonizaron un partido sumamente equilibrado, con constantes intercambios ofensivos y jugadas clave que mantuvieron la incertidumbre en el marcador durante gran parte del compromiso.

Cuando parecía que Bengalas tenía el título en sus manos, CEAF reaccionó en la recta final con un touchdown que cambió el rumbo del encuentro. La escuadra campeona no se conformó con empatar y consiguió además la conversión extra para darle la vuelta al marcador y colocarse arriba por la mínima diferencia.

Bengalas tuvo todavía una última ofensiva para intentar recuperar la ventaja, pero apareció la figura de Roel, quien selló la victoria con una intercepción en la jugada definitiva, acción que además le valió ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la gran final.