¡UNA LOCURA! Corrió 127 kilómetros hasta dejar a todas en el camino

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Demostrando una resistencia física y mental extraordinaria, la atleta originaria de Valle Hermoso, Sarahí Licea, se proclamó campeona absoluta del Backyard Femenil Tamaulipas, luego de completar 19 vueltas al circuito para un impresionante recorrido de 127.3 kilómetros, en una de las pruebas de ultra distancia más demandantes del estado.

El Backyard es un formato de competencia que pone al límite a cada participante, ya que consiste en recorrer un circuito de 6.7 kilómetros en un máximo de una hora; aquellas corredoras que no logran completar el trayecto dentro del tiempo establecido quedan automáticamente eliminadas.

La prueba continúa de manera indefinida hasta que solo una competidora logra mantenerse en carrera, debiendo completar una vuelta más que el resto para ser declarada vencedora, convirtiéndose en la llamada “última corredora en pie”.

En una final llena de desgaste, estrategia y fortaleza mental, Sarahí Licea logró imponerse a Thalía Pulido, originaria de Río Verde, San Luis Potosí, en un intenso cierre que mantuvo la expectativa entre las asistentes y la comunidad runner.

Cabe señalar que esta competencia corresponde a la edición que había quedado pendiente desde 2025, consolidándose una vez más como uno de los eventos femeniles más esperados por la comunidad de corredoras de Tamaulipas y otros estados del país.

El evento, organizado por Nancy Alvarado, volvió a confirmar el crecimiento del ultrarunning femenil en la entidad, reuniendo a atletas dispuestas a desafiar sus propios límites en una competencia donde el verdadero rival es el desgaste físico, mental y lo que depare el clima.