¡Listos los ocho!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de 19 jornadas, quedaron definidos los ocho equipos que estarán disputando la Liguilla del Torneo del Colopo Dominical, donde The Goyo’s Bar terminó como líder de la tabla general.

Con un total de 41 unidades, The Goyo’s Bar cerró como el mejor equipo de la competencia gracias a su diferencia de goles de +23, superando a La Botana, que finalizó en el segundo puesto con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia de +19.

El tercer lugar fue para Colopo Jr., que terminó apenas un punto por debajo de los líderes, mientras que Limón FC se quedó con la cuarta posición al sumar 37 unidades.

En el quinto escalón aparece Borrachos FC, con 35 puntos, seguido por Deportivo Aguirre, que cerró la fase regular con 32 unidades.

Más abajo se ubicó Realhólicos, con 23 puntos, mientras que Figuerense completó el grupo de ocho invitados a la Liguilla al finalizar en la octava posición con 16 unidades.

De esta manera quedaron definidos los equipos que buscarán el campeonato del Torneo del Colopo Dominical, entrando ahora a la fase definitiva de la competencia.