Listas ‘Semis’ en Baloncesto Femenil de Interfacultades UAT-ZC

Por: Ricardo Flamarique.

Victoria, Tamaulipas.- Tras concluir la eliminatoria regular, quedaron definidas las Semifinales del Baloncesto Femenil, de los Juegos Deportivos Interfacultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Zona Centro, destacando la clasificación de Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

Las dirigidas por el Ing. Alejandro Banda, vencieron 50-7 a Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 30-16 a Abejas de Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, para avanzar en primer lugar del Grupo A, cediendo el segundo puesto a Abejas, que venció 32-4 a Cuernos Largos.

Por el Grupo B, avanzaron Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, con dos juegos ganados y cero perdidos, mientras que en segundo puesto se coló Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con 1-1, mientras que Dragones de Mante, concluyeron en tercer lugar.

Las semifinales se jugarán el 25 de octubre, Zorros Vs. Búhos y Alces Vs. Abejas.

En lo que respecta al baloncesto varonil, los Zorros FCAV están en primer lugar del Grupo A con marca perfecta de 2-0, cuando sólo falta una jornada para que concluya la fase de grupos.

Con un partido ganado y un perdido le siguen Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria y Alces FCEH, mientras que en cuarto lugar aparecen los Dragones de Mante.

En el Grupo B aparecen Vaqueros de la FIC y Búhos de la FDCSV, con un ganado y cero perdidos, mientras que con 0-1, están Abejas UATSCDH y Alces FCEH.

MÁS ACCIONES

Este martes se tiene programada una jornada más, en lo que respecta al baloncesto varonil y se juega de la siguiente manera, en el Gimnasio Multidisciplinario:

Hora Duelo

10:00 Vaqueros FIC Vs. Búhos FDCSV

11:00 Abejas UATSCDH Vs. Alces FCEH

12:00 Zorros FCAV Vs. Dragones UAMMC