La UEFA anuncia boicot a los torneos de la FIFA si se aprueba su plan de privatizar los Mundiales

Angel Alejandro Vázquez Terán

Tras una reunión de emergencia, las 55 federaciones que integran la UEFA expresaron su rechazo al plan de privatización que anunció la FIFA.

Las 55 federaciones miembro de la UEFA votaron a favor de boicotear el Mundial si la FIFA sigue adelante con su plan de vender participaciones en sus competiciones a inversionistas privados ligados a Israel y Trump.

“La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFAde transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, señaló el organismo en un comunicado.

La decisión se tomó en una reunión de emergencia celebrada el jueves para debatir las propuestas anunciadas el martes por la FIFA.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del futbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”.

“Como resultado de la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que se abandonen por completo y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, continuó el comunicado.

La FA, Federación Inglesa de Futbol, anunció su respaldo al anuncio de la UEFA con una publicación en redes sociales. “Nos solidarizamos con nuestros colegas europeos y apoyamos plenamente la postura colectiva. Nos oponemos a los planes de la FIFA. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al futbol y siempre será así”.

POSTURA

La UEFA se mostró consternada por el hecho de que Infantino haya dado a las federaciones miembro de la FIFA solo 53 días para decidir su postura y se indignó ante la promesa de Infantino de una ganancia inesperada de 40 millones de dólares a las naciones que apoyen las propuestas, o de lo contrario se retirará el pago único.

“Esto lo dice todo sobre este plan”, declaró la UEFA en un comunicado el miércoles. “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos.”

La UEFA declaró anteriormente que los planes de Infantino de vender participaciones en los principales torneos de la FIFA a inversores privados, incluidos miembros de la familia de Donald Trump, “cruzaban la línea”.

La UEFA también sabe que necesitará el apoyo de otra confederación para bloquear los planes de Infantino, ya que la FIFA solo requiere una mayoría simple (50 % más uno) de los votos de sus 211 federaciones miembro.

La UEFA, que rige el futbol europeo, ya había manifestado su oposición con dos contundentes comunicados sobre los planes, y ahora ha reafirmado su firme postura.

El boicot abarcaría todas las competiciones de la FIFA, incluyendo los Mundiales masculino y femenino y el Mundial de Clubes, y se activaría si las propuestas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aprobadaspor las federaciones miembro.

Esta postura se pondrá a prueba por primera vez en octubre, cuando se disputen las eliminatorias de la Copa Mundial Femenil.