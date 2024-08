JAVIER AGUIRRE APOYA EL CAMBIO GENERACIONAL EN EL TRI: “CREO EN LOS JÓVENES Y HAY CALIDAD”

Durante la presentación oficial de Javier Aguirre como nuevo entrenador de la Selección Mexicana, uno de los puntos en los que el ‘Vasco’ fue cuestionado fue el tema del cambio generacional y de sí iba a continuar con el proyecto que se comenzó antes de la Copa América, a lo que el DT del Tri respodió rotundamente con un sí.

Inclusive Javier Aguirre señaló que durante el Mundial de Sudáfrica 2010 contó con varios jugadores menores de 23 años y terminaron siendo titulares en el Tri, pues para el ‘Vasco’ la edad solamente es un número y recalco que siempre pone a jugar a quien mejor ande.

“Para el mundial del 2010 llevaba yo cuatro jugadores menores de 23 años, inclusive titulares, yo creo en la calidad y en los procesos y si el proyecto del proceso es buscar gente joven, hemos hablado con Andrés Lillini y hay muy buena base en México y si el jugador tiene talento yo no miro la edad, juega el que mejor esté en ese momento.

Pese a este contundente apoyo al cambio generacional, Javier Aguirre no se atrevió a dar nombres de los jugadores que conformaran su primera convocatoria ahora que regresa al mando de la Selección Mexicana, pero señaló que en un par de años seguramente se verán caras nuevas a las que conocemos hoy en día.

“Es muy difícil hacer una lista en la que todo mundo esté satisfecho, sobre gente y falta gente, pero yo sí creo en el cambio generacional, creo en los jóvenes mexicanos y hay calidad, pero ahora mismo en este instante no te puedo asegurar nada, no sabría una ida de la primera lista pero también en un proceso a varios años seguramente habrá nombres que ahora mismo no son conocidos”.

Javier Aguirre abre las puertas del Tri a veteranos

De igual forma Javier Aguirre dejó claro que si bien el cambio generacional sí es una prioridad, si algún veterano se encuentra en gran nivel, no le va a cerrar las puertas de la Selección Mexicana en lo absoluto.

“Nos interesan los buenos futbolistas y los mexicanos que estén orgullos de estar en su selección, es lo que creo fervientemente, que tenga 40 años o 18 me da igual, evidentemente el tema generacional sí es importante y es parte de un proyecto, pero sí hay un jugador que se sale y tiene 49 años hay que llamarlo, no pasa nada”