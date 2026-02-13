INDE ya trabaja en la Comisión Estatal contra la Violencia en los Espacios Deportivos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Aunque apenas se trata de una iniciativa presentada por la Comisión de Deportes del Congreso del Estado para la creación de la Comisión Estatal contra la Violencia en los Espacios Deportivos, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) ya trabaja en la estructuración de esta área jurídica.

“Se turnó al Instituto del Deporte y ya estamos trabajando en el área jurídica para estructurar la Comisión Estatal. Vamos a crear un comité para atender esta situación, ya que se han presentado ciertas circunstancias en varios espacios deportivos; especialmente hemos detectado muchos casos en campos de fútbol”, señaló.

Indicó que se trata de un tema delicado, por lo que estarán atentos a la situación y buscarán un perfil adecuado para encabezar esta nueva área. “Sería un perfil legal, jurídico”, precisó.

Explicó que será necesario realizar algunos ajustes en el organigrama, además de revisar los aspectos presupuestarios.

“Esta área no está contemplada en el presupuesto, porque el anteproyecto que presenta el Instituto del Deporte a la Junta Directiva y a la Secretaría de Finanzas se entrega en noviembre. Esto es reciente, apenas se presentó, por lo que veremos la forma de poder apoyar a la comisión”, concluyó.