Cd. Victoria, Tamaulipas.– El director de Desarrollo del Deporte del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Santos Lozano, señaló que se puso en marcha un programa dirigido a los once Centros de Atención Múltiple (CAM) del estado, el cual consiste en implementar actividades de activación física para los adultos que asisten a estos espacios educativos.
“Las Academias del Bienestar y el Buen Vivir, impulsadas por el INDE Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación, iniciaron oficialmente sus actividades en once Centros de Atención Múltiple del estado”, expresó.
Detalló que actualmente son 22 instructores y entrenadores quienes acuden a los CAM de Ciudad Victoria como parte de una primera etapa, con el objetivo de brindar acompañamiento rumbo al alto rendimiento y facilitar su integración a las disciplinas que forman parte de la Paralimpiada Nacional.
“Actualmente son once CAM los que se atienden en esta primera fase, donde se imparten clases a más de 70 alumnos”, agregó.
Señaló que la capital tamaulipeca será el epicentro de este programa, con la intención de que posteriormente se extienda a todo el estado.
“Esta primera etapa iniciará en Ciudad Victoria, para después extendernos a los municipios más cercanos a la capital y, de ahí, recorrer de punta a punta desde Nuevo Laredo hasta Tampico, con la finalidad de brindar cobertura a cada uno de estos centros educativos”, puntualizó.