INDE pone en marcha estrategia de activación para comunidades de los CAM

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El director de Desarrollo del Deporte del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Santos Lozano, señaló que se puso en marcha un programa dirigido a los once Centros de Atención Múltiple (CAM) del estado, el cual consiste en implementar actividades de activación física para los adultos que asisten a estos espacios educativos.

“Las Academias del Bienestar y el Buen Vivir, impulsadas por el INDE Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación, iniciaron oficialmente sus actividades en once Centros de Atención Múltiple del estado”, expresó.

Detalló que actualmente son 22 instructores y entrenadores quienes acuden a los CAM de Ciudad Victoria como parte de una primera etapa, con el objetivo de brindar acompañamiento rumbo al alto rendimiento y facilitar su integración a las disciplinas que forman parte de la Paralimpiada Nacional.

“Actualmente son once CAM los que se atienden en esta primera fase, donde se imparten clases a más de 70 alumnos”, agregó.

Señaló que la capital tamaulipeca será el epicentro de este programa, con la intención de que posteriormente se extienda a todo el estado.

“Esta primera etapa iniciará en Ciudad Victoria, para después extendernos a los municipios más cercanos a la capital y, de ahí, recorrer de punta a punta desde Nuevo Laredo hasta Tampico, con la finalidad de brindar cobertura a cada uno de estos centros educativos”, puntualizó.