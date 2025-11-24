“Corriendo por la Fauna”, fue un éxito total: CPBT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cientos de familias participaron en la competencia “Corriendo por la Fauna”, en el marco del 80 aniversario del emblemático Zoológico Tamatán de la capital de Tamaulipas.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), acompañado de cientos de participantes agradeció a la sociedad su partición y los exhortó a sumarse a los próximos actividades y proyectos en los recintos bajo resguardo.

Por primera vez, los corredores pudieron disfrutar de un trazado único que combinaba los pasos internos del zoológico, pasando junto a recintos de jirafas, leones, entre otras especies más, con tramos por la calle frente al parque.

Desde antes de las seis de la mañana empezaron a llegar, mujeres, hombres, adultos mayores y familias, unos para correr, otras para trotar, algunos más para caminar para disfrutar la mañana y otros para echar porras a los asistentes.

Tras la sesión de calentamiento, comenzó la épica carrera en Tamaulipas “Corriendo por la Fauna”, luciendo no solo el jersey con el emblemático jaguar, sino las calcetas con rayas, manchas o las rosetas de las especies, plasmadas en ellas.

Para concluir con el cruce de la meta y la entrega de medallas que pusieron el broche de oro a una carrera impregnada del espíritu de la familia Tamatán.

