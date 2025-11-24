Tamaulipas peleará dos plazas para Los Ángeles en Judo

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La presidenta de la Asociación de Judo de Tamaulipas, Cecilia Martínez, señaló que el estado podría competir por dos plazas en la disciplina de judo rumbo a los Juegos Olímpicos de 2026, teniendo como principales candidatos a los judocas José Alfredo Quinta y Carlos Zagastegui.

“Tenemos altas expectativas. Esperamos que los Juegos Olímpicos se hagan realidad para los chicos, para ambos. Hay mucho trabajo detrás, muchos días de preparación, y aún queda camino por recorrer. A mediados del próximo año comenzará el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos”, afirmó.

Martínez destacó que tanto Quinta como Zagastegui han demostrado su nivel no solo en el tatami en competencias nacionales, sino también en eventos internacionales.

“Actualmente José Quinta se encuentra en la punta a nivel internacional. Ha estado trabajando intensamente, participando en campamentos y diferentes torneos para su preparación rumbo a la clasificación. Lo mismo ocurre con Carlos Zagastegui, quien está haciendo su propio camino; es más joven, pero ya empezó a sumar puntos, ahora en la categoría Senior”, explicó.

Subrayó que sería un logro histórico para Tamaulipas que ambos atletas consiguieran su clasificación olímpica, pues sería la primera vez que el estado aporte dos judocas a una justa veraniega.