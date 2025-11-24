La ‘Amenaza’ quiere JJ Olímpicos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El boxeador tamaulipeco David Manuel “Amenaza” Torres Rosales señaló que, tras ascender de la categoría Juvenil a la categoría Élite, su objetivo es clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Sí me visualizo participando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y estaremos buscando nuestra clasificación desde el primero de enero de 2026”, comentó.

Explicó que para alcanzar esta meta deberá mantener el mismo nivel de esfuerzo y disciplina en sus entrenamientos, pues el sueño de cualquier boxeador tamaulipeco es llegar a la máxima justa deportiva del mundo.

Asimismo, destacó que, tras cerrar con un buen desempeño su etapa Juvenil, espera continuar cosechando éxitos para consolidarse como uno de los máximos referentes del boxeo no solo de Ciudad Victoria, sino también a nivel nacional.

“Acabo de cumplir 18 años, por eso brinqué de categoría. Ahora tengo que esperar hasta el arranque de 2026 para conocer qué competencias tendré en puerta”, señaló.

Añadió: “Hay que esperar todavía la fecha, ya que normalmente este torneo se realizaba en enero, pero lo adelantaron a diciembre. Aunque ya tengo 18 años, aún no entro oficialmente a la categoría, así que no me permitieron participar y tendré que esperar”.

Torres Rosales detalló que en 2025 cumplió con sus objetivos, obteniendo títulos tanto a nivel nacional como internacional.