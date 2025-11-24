Rommel Pacheco estará de visita en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, visitará este lunes la capital tamaulipeca con el propósito de supervisar diversas obras deportivas.

De acuerdo con el itinerario proporcionado por el Gobierno del Estado, a las 16:45 horas realizará un recorrido por las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, obra entregada en 2025, en la cual se invirtieron más de 27 millones de pesos para la rehabilitación del gimnasio “Manuel Raga Navarro”, la construcción de la techumbre de las canchas de baloncesto y la remodelación del área destinada al voleibol.

Posteriormente, a las 20:00 horas, visitará el área de Gimnasia Artística de la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde se rehabilitó por completo este espacio y se equipó con aparatos de primer nivel.