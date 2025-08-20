Ganarle a Calor fue importante: García Sevilla

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coach del equipo de Correcaminos de Básquetbol, Luis García Sevilla señaló que el triunfo obtenido ante el Calor de Cancún, fue importante al inicio de la segunda parte de la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP.

“Fue una serie que nos ayuda a dar un respiro, con esto cortamos la mala racha que veníamos arrastrando, y con esto nos ayuda a volver a meternos a la pelea por un lugar en los Playinn”.

Y es que reconoció que fue un gran golpe anímico para el equipo, que actualmente está cerca de meterse entre los mejores 8 de la temporada.

“Acabamos de iniciar con la segunda parte del torneo, el equipo tendrá partidos importantes los cuales nos pueden dar la calificación directa o pelear por un Playinn”.

Añadió “ahora nos estamos preparando para lo que será el duelo ante Freseros de Irapuato, duelo que nos podría meter entre los mejores ocho del torneo”.

Señalando que, pese a que actualmente el equipo de Guanajuato se encuentra por debajo de ellos, no pueden confiarse.

DESTACA CORRECAMINOS EN LO INDIVIDUAL

En lo que respecta a la cuestión individual, Correcaminos destaca, ya que Branden Dawson se encuentra peleando entre los mejores jugadores debajo del aro, al estar empatado con Luismal Ferreiras de Santos de San Luis Potosí, quienes tienen 10.5 rebotes.

Mientras que el guardia Roddy Peters Jr. está entre los mejores asistidores de la LNBP, quien promedia 5.4 asistencias por juego, colocándolo en el quinto lugar de esta tabla.