Entre ‘refritos’ y reelección, la ‘Comaye’ se pone a trabajar

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A poco más de dos años de haber asumido la presidencia de la Comisión de Deporte de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, la diputada morenista Cynthia Lizabeth Jaime Castillo ha incrementado su actividad legislativa, retomando disposiciones que, en algunos casos, ya se encontraban contempladas en la legislación estatal desde hace más de una década.

El pasado 8 de octubre de 2024 se emitió el Punto de Acuerdo mediante el cual quedó integrada la Comisión de Deporte del Congreso de Tamaulipas, designándose a la denominada ‘Comaye’ como presidenta.

Durante su primer año de gestión, la actividad de dicha Comisión fue limitada, al destacar entre sus trabajos los dictámenes relacionados con la creación de los Institutos Municipales del Deporte de Altamira y Río Bravo.

Para su segundo año, Jaime Castillo incrementó su participación legislativa, impulsando, entre otras propuestas, la puesta en operación de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte.

Sin embargo, lejos de tratarse de una figura novedosa, dicho organismo ya se encontraba contemplado en el artículo 97 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, publicada desde el 2 de julio de 2014.

Es decir, más de una década después, la propuesta de la legisladora morenista consistió en exhortar al INDE Tamaulipas a cumplir con una disposición legal preexistente.

La iniciativa fue presentada el 16 de octubre de 2025, dictaminada el 12 de noviembre del mismo año y aprobada por unanimidad el 26 de enero de 2026, mediante el Punto de Acuerdo 66-313.

A casi diez meses de su aprobación, queda pendiente conocer públicamente los resultados de su implementación, así como los recursos destinados para garantizar su funcionamiento.

RETOMA LA FISCALIZACIÓN DE ASOCIACIONES

Otra de las iniciativas presentadas por la ‘Comaye’, el 7 de octubre de 2025, está relacionada con la transparencia y rendición de cuentas de las asociaciones deportivas de Tamaulipas.

Si bien la propuesta plantea fortalecer los mecanismos de supervisión y establecer nuevas obligaciones para dichas organizaciones, la legislación estatal ya contemplaba facultades de fiscalización.

Los artículos 24 y 25 de la Ley de Cultura Física y Deporte establecen la definición y clasificación de las asociaciones deportivas, mientras que el artículo 42 faculta al INDE Tamaulipas para fiscalizar, supervisar y vigilar los recursos públicos, además de evaluar los resultados de estas organizaciones.

La interrogante radica en si el problema era la insuficiencia de las disposiciones legales o la falta de aplicación de las herramientas con las que ya contaba el Instituto.

PRESUPUESTO SIN MONTOS GARANTIZADOS

En materia presupuestaria, el Congreso de Tamaulipas aprobó el pasado 10 de noviembre la reforma al segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Cultura Física y Deporte.

La modificación establece la obligación del Gobierno del Estado y los ayuntamientos de incorporar recursos para el desarrollo de las actividades deportivas en sus presupuestos.

Asimismo, faculta al INDE Tamaulipas para emitir lineamientos técnicos que permitan vigilar y dar seguimiento al ejercicio de dichos recursos, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y los municipios.

No obstante, la reforma no establece un porcentaje mínimo de inversión ni garantiza un incremento presupuestal, por lo que su verdadero impacto dependerá de los recursos que finalmente se asignen al deporte tamaulipeco.

MUEVE SUS FICHAS RUMBO AL 2027

En medio de esta actividad legislativa, la representante del Distrito Local 19 de Tamaulipas también comienza a mover sus fichas en el terreno político, tras inscribirse en el proceso interno de Morena para las coordinaciones distritales.

Aunque dicho registro no representa una candidatura formal a la reelección, sí coloca a Jaime Castillo dentro de la actividad política de cara al proceso electoral de 2027.

Mientras tanto, el principal pendiente de la Comisión de Deporte continúa siendo traducir sus iniciativas, exhortos y reformas en resultados tangibles para los deportistas tamaulipecos.

Porque una cosa es legislar, otra garantizar que las leyes se cumplan y otra muy distinta presumir resultados.

¿Será que la cercanía del 2027 finalmente puso a la ‘Comaye’ a ‘chambear’?