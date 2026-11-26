CIUDAD VICTORIA, TAMPS. Luego de que el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezara la entrega de Becas a la Excelencia y Desempeño Académico 2026-1, el Dr. Edy Izaguirre Treviño, reconoció el compromiso institucional para fortalecer los apoyos dirigidos a la comunidad estudiantil.

En esta entrega, 46 estudiantes de la FDCSV resultaron beneficiados con becas, como parte de las acciones que impulsa la Universidad para reconocer el desempeño académico y respaldar la continuidad de los jóvenes en sus estudios profesionales.

El Director destacó el esfuerzo que realiza el Rector Dámaso Anaya Alvarado para incrementar estos apoyos y generar mayores oportunidades para los universitarios, al señalar que este tipo de iniciativas representan un respaldo importante para los estudiantes y sus familias.

Al dirigir un mensaje a los jóvenes, Izaguirre Treviño los invitó a aprovechar este beneficio como un impulso para continuar preparándose, trabajar por sus sueños y alcanzar sus metas profesionales.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de sus familias, quienes forman parte fundamental de cada logro académico.

Destacó que el respaldo de la UAT permite que más estudiantes accedan a apoyos que contribuyen a su formación, por lo que reiteró su agradecimiento por mantener este compromiso con la juventud universitaria.