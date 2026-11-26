Anota Manuel Garza en empate ante Vélez Sarsfield

En el segundo compromiso de la gira por Sudamérica, la Selección Estrellas Premier, en la que militan los jugadores de Correcaminos Manuel Garza y David Paz, enfrentó a La Fábrica de Vélez, conjunto filial del Club Atlético Vélez Sarsfield, con el que registró un empate 1-1. El tanto de la igualada fue obra del victorense Manuel Garza Contreras.

«Bolillo» Garza recibió el esférico dentro del área y, aprovechando el espacio, definió con un disparo de pierna derecha. Pese al achique del arquero argentino, el atacante logró vencer su portería y emparejar los cartones.

Por su parte, David Paz Galván también tuvo minutos de acción y contribuyó a la generación de jugadas ofensivas del conjunto mexicano.

De esta manera, el talento surgido de las fuerzas básicas del Club de Futbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa destacando en esta gira internacional, que se prolongará durante las próximas semanas y recorrerá territorio argentino y uruguayo.