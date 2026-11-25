Aprueban dos reformas de Yuriria en el Congreso; presenta exhorto por la educación inicial

● Presentó exhorto para que la falta de acta o CURP no deje a niñas y niños fuera de la educación inicial.

● Se aprobaron dos reformas impulsadas por la diputada, en materia de corresponsabilidad familiar y para impedir matrimonios impuestos por usos o costumbres.

Cd. Victoria, Tamaulipas (25 de noviembre de 2026) – El Pleno del Congreso del Estado aprobó dos reformas impulsadas por la diputada de Morena Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación, en materia de corresponsabilidad familiar y de protección a la voluntad de las personas al contraer matrimonio.

La reforma a la Ley de Educación de Tamaulipas establece que la Secretaría de Educación ofrecerá a las familias orientación y formación en crianza con valores, hábitos saludables, salud mental, prevención del suicidio y uso seguro de la tecnología, incluida la prevención del ciberacoso y el grooming. También reconoce la participación de madres, padres y personas tutoras en la promoción de la cultura de paz.

“Educar es una responsabilidad compartida que inicia en el hogar. Con esta reforma damos a las familias herramientas reales para acompañar a nuestras hijas e hijos”, señaló Iturbe Vázquez.

La segunda reforma, al artículo 138 del Código Civil, establece que no podrá celebrarse un matrimonio cuando haya sido arreglado por tradiciones, usos o costumbres que obliguen a una de las personas a casarse en contra de su voluntad.

Con ello, la ley reconoce de forma expresa que la presión familiar o comunitaria es un impedimento legal para contraer matrimonio, en defensa de la dignidad y el libre desarrollo de cada persona.

La diputada señaló que el matrimonio debe ser una decisión voluntaria, sin presión ni imposición de ningún tipo. Recordó que los matrimonios arreglados afectan principalmente a mujeres y niñas, a quienes muchas veces se compromete sin su consentimiento, y que corresponde al Estado garantizar que toda unión se celebre con plena libertad.

Educación inicial sin trabas por falta de acta o CURP

En la misma sesión, la legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar a la SEP y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas que niñas y niños de cero a tres años puedan inscribirse y permanecer en el Programa Expansión de la Educación Inicial aun cuando temporalmente no cuenten con acta de nacimiento o CURP, mediante la inscripción condicionada y la coordinación con el Registro Civil y el DIF.

“Ningún trámite administrativo debe estar por encima del derecho de nuestras niñas y niños a aprender, desarrollarse y contar con las mismas oportunidades desde sus primeros años de vida”, afirmó.

La propuesta plantea la inscripción condicionada, plazos razonables para completar expedientes y la coordinación con el Registro Civil y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas, para atender a tiempo los casos de mayor vulnerabilidad.