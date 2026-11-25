Buscan evitar abusos laborales durante el pago de aguinaldos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de noviembre.- El pago de aguinaldos comienza a colocarse en la agenda laboral de Tamaulipas ante la cercanía de diciembre, por lo que la diputada local de Morena, Gabriela Regalado Fuentes, anunció que promoverá ante el Congreso del Estado un exhorto para que los empleadores respeten los plazos y montos establecidos por la ley.

La legisladora planteó que la Secretaría del Trabajo debe mantenerse atenta al comportamiento de las empresas y actuar ante cualquier queja de trabajadores que no reciban esta prestación. El objetivo es prevenir abusos y evitar que los empleados tengan que recurrir a denuncias para obtener un ingreso que les corresponde por derecho.

«El llamado es para hacer conciencia entre los empleadores para que cumplan en tiempo y forma con el tema del aguinaldo con sus trabajadores», refirió.

Regalado Fuentes señaló que, aunque históricamente son pocos los casos de incumplimiento que se reportan en Tamaulipas, es importante que las autoridades mantengan disponibles los mecanismos para recibir reclamaciones y atender a quienes enfrenten problemas con sus patrones durante la temporada de pagos.

También recordó que el derecho al aguinaldo no se limita a quienes completaron un año de trabajo, pues las personas que laboraron solamente una parte del periodo deben recibir la cantidad proporcional correspondiente. Por ello, pidió a las empresas organizar sus finanzas para evitar retrasos o adeudos con sus empleados.

«Para exhortarlos, más bien hacerles un llamado a que cumplan en tiempo y forma con sus trabajadores y que eviten denuncias; al final, la Secretaría del Trabajo está poniendo números a disposición para quienes quieran denunciar», expresó.

La diputada consideró que el panorama económico de Tamaulipas ofrece condiciones para que la mayoría de las empresas pueda responder a esta obligación, pese a las transformaciones que atraviesa el mercado laboral por la incorporación de nuevas tecnologías y el uso de inteligencia artificial.

«Yo veo que Tamaulipas va bien en el tema de economía, veo que las empresas, la mayoría, tienen la posibilidad de cumplir con sus empleados», sostuvo Regalado Fuentes.