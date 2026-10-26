¡En tu casa y con tu gente! Real Madrid vence al Barcelona con doblete de Mbappé y le quita el invicto

Real Madrid dio un golpe de autoridad en LaLiga y se colocó a tres puntos del Barcelona tras derrotarlo como visitante 1-2 con doblete de Kylian Mbappé.

Fue un primer tiempo intenso con alternativas para ambos equipos, hasta que al minuto 41’ Gerard Martín intentó rechazar un centro dentro del área y prácticamente lo rebotó en Kylian Mbappé para que el balón acabara en la red.

De inmediato los culés tuvieron el empate en los pies de Lamine Yamal, quien solo dentro del área y con el portero Lunin a merced, echó su disparo por un lado. Se fueron al descanso con la ventaja por la mínima diferencia para los merengues.

En la parte complementaria ambos equipos tuvieron oportunidades hasta que en los minutos finales Camavinga hizo una gran jugada sobre Cubarsí y le sirvió en bandeja el segundo tanto a Mbappé que no perdonó y firmó el 1-2 decisivo.

El Barcelona ya no tuvo reacción y perdió el invicto en LaLiga, aunque se mantiene de líder con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.