Se acabó el calvario para Correcaminos UAT

+ La UAT cerró la temporada 2026 de Liga Mayor de la ONEFA sin conocer la victoria, con ocho derrotas y los peores números ofensivos y defensivos del Grupo Bajío.

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Convertido en un auténtico cheque al portador, Correcaminos UAT puso fin a su participación en la temporada 2026 de Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), al finalizar en el último lugar del Grupo Bajío.

Con números rojos en todos los departamentos, el conjunto universitario firmó una de sus peores campañas, al concluir sin una sola victoria y registrar la ofensiva menos productiva y la defensiva más castigada de su grupo.

El equipo dirigido por Guillermo Fierro disputó ocho encuentros y sufrió el mismo número de derrotas, cerrando su participación con un promedio de 0.164, cifra que refleja la complicada temporada que vivió la escuadra naranja.

En el departamento ofensivo, Correcaminos apenas consiguió 53 puntos en ocho compromisos, para un promedio de 6.6 unidades por encuentro, evidenciando las dificultades que tuvo para generar puntos a lo largo de la campaña.

Mientras tanto, a la defensiva, la situación fue todavía más complicada, al permitir un total de 323 puntos, lo que representa un promedio de 40.4 unidades recibidas por partido.

La diferencia de puntos también exhibe el difícil panorama que enfrentó la UAT, al terminar con un saldo negativo de 270 unidades entre puntos anotados y recibidos.

Cabe señalar que, en la clasificación general de las conferencias de la ONEFA, Correcaminos UAT terminó en el penúltimo puesto de la temporada 2026, superando únicamente a Panteras, equipo que registró un promedio de 0.147.

De esta manera, Correcaminos UAT bajó el telón de una campaña para el olvido, en la que nunca logró encontrar el camino de la victoria y dejó importantes pendientes de cara a la próxima temporada.