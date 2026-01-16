¡EN CASA NO SE PIERDE!

Por Andrés Ramírez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Correcaminos debutará este viernes como local en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando enfrente al Atlético La Paz en duelo correspondiente a la jornada 2.

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, y marcará la presentación del conjunto dirigido por Gustavo “Chavo” Díaz ante su afición, con el objetivo de dejar atrás lo ocurrido en la jornada 1 frente al Atlético Morelia, partido en el que cayó por marcador de 3-0.

Actualmente, el equipo de la UAT se ubica en la parte baja de la tabla general tras el descalabro ante los michoacanos, por lo que una victoria en casa le permitiría salir de esa zona.

Por su parte, el conjunto de La Paz viene de empatar como local 2-2 ante la filial de las Chivas de Guadalajara, resultado que le otorgó una unidad y lo coloca momentáneamente en el séptimo lugar de la clasificación general.

Antecedente

Ambos equipos tienen poca historia dentro de la Liga de Expansión MX, ya que solo se han enfrentado en cuatro ocasiones en el Estadio Marte R. Gómez. En dichos encuentros, Correcaminos mantiene hegemonía sobre el conjunto paceño, con tres victorias y una sola derrota.