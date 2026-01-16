TITANES AVANZA A LA FINAL

Ciudad Victoria.– El equipo de Titanes logró su pase a la gran final de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria en la rama femenil, tras imponerse 2-0 a La Casa de la Belleza en el partido de vuelta de las semifinales. Con este resultado, el marcador global terminó empatado 5-5, pero Titanes avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general.

El encuentro se disputó en la cancha “Américo Amigo” de la Unidad Deportiva Siglo XXI y dio inicio a las 20:30 horas. La Casa de la Belleza llegó al compromiso con ventaja, luego de ganar 5-3 en el duelo de ida.

Durante la primera mitad, Valeria Ávila abrió el marcador para Titanes con un disparo dentro del área, tras aprovechar una serie de rebotes y un error de la guardameta rival, resultado que acercó a su equipo en el global.

En el complemento, Fernanda Morales marcó el 2-0 definitivo, igualando el marcador global y asegurando el boleto de Titanes a la final. La arquera Lucía Charles fue pieza clave al mantener su portería en cero, con atajadas determinantes en los minutos finales.

Ahora, Titanes se alista para disputar la gran final del torneo, a la espera de conocer a su rival, con el objetivo de coronar una destacada temporada y confirmar su buen paso en la competencia.