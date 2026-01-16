Se viene la etapa estatal en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La actividad no se detiene para los deportistas tamaulipecos, ya que el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) convoca al Campeonato Estatal de Tenis de Mesa, selectivo para los Juegos Nacionales CONADE 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 24 de enero en el lobby del Gimnasio de la Unidad Deportiva “Siglo XXI”, en esta capital.

Se espera la participación de tenimesistas provenientes del norte, sur y región centro del estado, quienes buscarán asegurar un lugar rumbo a la etapa Regional Nacional.

La competencia se desarrollará en las categorías Infantil y Juvenil, en ambas ramas, femenil y varonil. Las divisiones serán: Infantil A, para nacidos entre 2017 y 2015; Infantil B, para los años 2014 y 2013; Juvenil A, para 2012 y 2011; y Juvenil B, para los nacidos entre 2010 y 2007.

La modalidad de competencia será en singles, de acuerdo con la cantidad de participantes por categoría y rama, lo cual se definirá y dará a conocer durante la Junta Técnica programada para el mismo 24 de enero, a partir de las 9:00 horas, en el lobby del Gimnasio de la Unidad Deportiva “Siglo XXI”.

Estatal de tenis en Tampico

Por otra parte, el INDE informó que el Campeonato Estatal de Tenis se realizará en la ciudad de Tampico, teniendo como sede las instalaciones del Racquet Club, del 23 al 25 de enero, también como parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2026.

La competencia se efectuará en las ramas femenil y varonil, en las categorías 13-14 años (nacidos en 2013 y 2012) y 15-16 años (nacidos en 2011 y 2010).

La modalidad de competencia será en singles y dobles, sobre superficie dura, obteniendo el boleto a la siguiente etapa el primero y segundo lugar de cada categoría. El cierre de registros será este jueves 15 de enero, a las 12:00 horas, mientras que el rol de juegos se publicará el próximo miércoles 21 de enero a las 17:00 horas.