Llega Día del Pueblo a El Mirador con servicios y beneficio

Con la mesa de audiencia pública, servicios gubernamentales y productos a bajo costo, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás visitaron la colonia El Mirador con la jornada Día del Pueblo.

A nombre de las familias asistentes, la señora Carmen Cruz López dio calidad bienvenida y reconoció el compromiso con el bienestar de la comunidad, al llevar beneficios en apoyo a la economía y solución a las demandas de la gente que más necesita.

“Venimos con toda la Presidencia Municipal para estar cerca de tu casa, colonia y poder escuchar y atender” dijo Gattás en su mensaje a vecinos de El Mirador y colonias aledañas que acudieron al evento celebrado en el área deportiva y de convivencia social.

En los módulos de atención, la Secretaría de Bienestar ofreció productos de la canasta básica a bajo costo, lentes y atención medica; el DIF Municipal donación de ropa invernal y asesoría a través de la Procuraduría de Atención niñas, niños y adolescentes.

A la jornada, se sumó personal de Desarrollo Económico con bolsa de trabajo, Tesorería con descuentos en el pago del impuesto predial, COMAPA con la regularización de recibos, Guardia Estatal con pláticas sobre prevención de violencia familiar y el INEA con opción de cursos de alfabetización.