IMSS-Bienestar Tamaulipas garantiza atención y opciones de reubicación a médicas residentes tras agresión en el Hospital Infantil

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Coordinador Estatal del programa IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, informó que las dos médicas residentes de la especialidad en Pediatría que fueron víctimas de agresión sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas se encuentran actualmente en periodo de incapacidad médica, además de recibir acompañamiento institucional en materia de salud y derechos laborales.

Rodríguez Avendaño detalló que ambas profesionistas cursaban su residencia en Pediatría y que, desde el primer momento, se promovió su atención médica a través del ISSSTE, debido a que su afiliación corresponde a ese sistema de salud.

“Estudian la residencia en Pediatría, actualmente están en incapacidad, que también nosotros promovimos la atención por parte del Issste, porque su afiliación pertenece a este sistema o a este sector salud, y están en incapacidad por 21 días”, explicó el funcionario estatal.

En el caso de una de las médicas, quien se desempeñaba como residente de cuarto año, el coordinador precisó que, una vez concluido el periodo de incapacidad, ya no retornará a sus actividades hospitalarias, debido a que entrará en su periodo vacacional y concluirá formalmente su proceso de formación.

“Al regresar, este médico residente de cuarto año tiene vacaciones, entonces prácticamente ya no regresa, ya se gradúa en complemento de sus estudios”, puntualizó.

Respecto a la segunda residente, quien concluyó el segundo año de la especialidad, Rodríguez Avendaño señaló que se contempla la posibilidad de una reubicación, siempre y cuando la médica así lo decida, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la continuidad de su preparación profesional.

“La otra médico residente terminó el segundo año, o lo termina en febrero, y se le va a ofrecer también, si ella así lo decide, reubicarse en otro hospital donde tenga ese entrenamiento específico para hacer especialidad de pediatría dentro de nuestro estado”, afirmó.

El Coordinador Estatal subrayó que IMSS-Bienestar Tamaulipas mantiene una postura de respeto, acompañamiento y protección hacia el personal de salud, reiterando que se prioriza el bienestar físico, emocional y profesional de las médicas afectadas, así como el seguimiento institucional correspondiente ante este caso.