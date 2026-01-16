PT en Tamaulipas: “Es momento de consolidar, no de reformar”

El comisionado nacional del Partido del Trabajo, Arcenio Ortega Lozano, afirmó que la prioridad de la Cuarta Transformación debe ser consolidar lo ya alcanzado, antes que abrir un debate sobre una reforma electoral que aún no existe en papel.

“El tema ha estado muy manoseado, lleno de especulaciones y buenos deseos, pero hasta hoy no hay ninguna propuesta concreta presentada por la Presidencia”, señaló.

Ortega Lozano subrayó que sí hay aspectos que requieren ajustes, como el financiamiento público a los partidos, el cual debe ser transparente y equitativo. “No podemos poner a competir a dos partidos, uno con mil pesos y otro con diez. La repartición debe ser igualitaria”, puntualizó.

El dirigente petista insistió en que la verdadera consolidación de la 4T pasa por atender los rezagos en salud, el campo y la educación. “Ahí es donde debemos trabajar más para hacer un mejor gobierno”, concluyó.

La declaración de Ortega surge en medio de un debate nacional sobre la reforma electoral, donde la propia 4T ha reconocido que cualquier cambio constitucional depende de lo que decidan sus aliados, el PT y el PVEM. El diputado federal Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en San Lázaro, ha señalado que la discusión sobre una eventual reforma debe partir de consensos y que, por ahora, la prioridad es consolidar lo ya ganado con el control de los tres poderes de la República.

En este escenario, las voces del PT en los estados, como la de Ortega en Tamaulipas, cobran relevancia, pues reflejan la tensión entre la narrativa nacional de posibles reformas y la necesidad local de enfocarse en temas sociales y de gobierno.